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Donald Trump se refirió, una vez más, a Venezuela: “Ganamos la guerra en Venezuela en solo un día”

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos conquistó Venezuela, dice el presidente Donald Trump para pedir el voto en las elecciones de este martes. En su pantalla, la operación militar de enero pasado que llevó a la captura del dictador Nicolás Maduro; a la izquierda y el despliegue de uniformados americanos en Caracas para ejercicios militares en mayo que apoyan su argumento. Las declaraciones las dio durante su último discurso previo a las elecciones de mitad de mandato, en el que presumió de haber ganado una guerra en apenas un día y repitió que Estados Unidos está obteniendo cientos de miles de millones de dólares en petróleo venezolano.

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