Caballo se escapó dentro de un avión y obligó al vuelo a regresar al aeropuerto

Un avión Boeing 747 que cubría una ruta desde Nueva York (Estados Unidos) a Lieja (Bélgica) se vio obligado a regresar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy después de que un caballo se soltara en la bodega de carga.

Según los informes, el vuelo era operado por la aerolínea chárter Air Atlanta Islandic y se vio forzado a retornar a tierra cuando se encontraba a unos 31.000 pies de altura.

La tripulación se percató del incidente y se comunicó con el personal del Control de Tráfico Aéreo para informar del suceso.

De acuerdo con una grabación reconstruida del hecho, que fue publicada en el canal de YouTube “You Can See ATC”, se escucha decir al piloto que no había ningún problema en cuanto a volar así, pero que no podían volver a asegurar el animal.

Asimismo, se logra percibir al personal del Control de Tráfico Aéreo accediendo a la petición de los pilotos de regresar a tierra hasta el terminal aéreo, así como de arrojar 20 toneladas de combustible al este de Nantucket debido al peso del avión.

La tripulación también solicitó la presencia de un veterinario en la aeronave luego de aterrizar porque tenían “un caballo en dificultades”.

El historial de seguimientos de vuelo de FlightRadar24.com evidenció que luego del incidente, el avión logró despegar de nuevo con unas tres horas de retraso y aterrizó en su destino a las 6:49 a.m. (hora local) del 10 de noviembre.

Los incidentes con animales en vuelos no son los únicos que suelen presentarse, pues en días pasados se conoció la noticia de que un piloto de Alaska Airlines, quien se encontraba fuera de servicio y viajaba como pasajero en un vuelo de la compañía, intentó tomar el control del avión que se dirigía desde Everett (Washington) hacia San Francisco (California) el domingo 22 de octubre.

Según dijo la empresa a través de un comunicado, el ocupante del asiento plegable intentó sin éxito interrumpir el funcionamiento de los motores en dicho vuelo que era operado por Horizon Air.

Tras el percance, el vuelo fue desviado de “manera segura” y bajo los procedimientos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), así como de la orientación del Control de Tráfico Aéreo hacia el Aeropuerto Internacional de Portland.