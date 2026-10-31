Colombia crea una alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela

Colombia estableció una alianza estratégica con el FBI, Europol, la DEA, Interpol y Ameripol para recuperar la seguridad en su frontera con Venezuela. La cooperación se concentra en tres departamentos fronterizos: Norte de Santander, La Guajira y Arauca, donde las organizaciones criminales utilizan trochas y corredores clandestinos para el tráfico de drogas entre ambos países.

"Los mensajes de total contundencia y cero tolerancia al crimen organizado", señaló el coronel Bedoya Ramírez, destacando que la cooperación internacional permitirá la "preparación técnica de nuestra fuerza pública, su capacitación y esa transferencia de conocimiento".

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Tras más de 40 ataques con drones artesanales y cinco atentados en la última semana en Norte de Santander, el Ejército desplegó mayor poder aéreo para intensificar las operaciones. La inteligencia militar identificó al menos seis cabecillas de alto valor del ELN y las FARC como objetivos prioritarios de las operaciones ofensivas.

El presidente Abelardo de la Espriella recibió la demostración de capacidades de los MQ-9 Reaper y un helicóptero Black Hawk, equipos que fortalecerán las operaciones contra grupos armados en regiones como Cauca y Catatumbo. Según las autoridades, estos equipos pueden rastrear actividades delincuenciales en tiempo real y facilitar la captura o extradición de objetivos.

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Los aviones no tripulados MQ-9 Reaper, considerados los drones más sofisticados del mundo, llegaron a la base militar de Tolemaida en el centro de Colombia como parte de la estrategia "Escudo de las Américas". Estas aeronaves, utilizadas anteriormente por Estados Unidos para localizar objetivos de alto valor como Osama Bin Laden, tienen capacidad para volar a 20,000 metros de altura durante 27 a 34 horas continuas, haciéndolas prácticamente indetectables.

El sistema de sensores de los MQ-9 Reaper permite obtener información de día y de noche, detectar fuentes de calor y mantener objetivos bajo observación permanente. Inicialmente, su uso en Colombia se centrará en inteligencia, vigilancia y reconocimiento de zonas de difícil acceso donde operan grupos armados, aunque cuentan con capacidad de ataque de alta precisión.

Las disidencias de alias Iván Mordisco protagonizaron un nuevo atentado en el departamento del Cauca, destruyendo por segunda vez en menos de un mes el peaje El Bordo mediante una motocicleta cargada con explosivos. El ataque, ocurrido a las 6:05 de la mañana, afectó viviendas cercanas y generó congestión vehicular en la vía Panamericana. El anterior atentado, del 12 de octubre, dejó cinco personas heridas tras la detonación de un carro bomba tipo Duster.

Las autoridades atribuyeron estos ataques al frente Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura civil ante el narcoterrorismo.