NTN24
Sábado, 31 de octubre de 2026
Sábado, 31 de octubre de 2026
FBI

Colombia crea una alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La cooperación se concentra en tres departamentos fronterizos: Norte de Santander, La Guajira y Arauca.

Colombia estableció una alianza estratégica con el FBI, Europol, la DEA, Interpol y Ameripol para recuperar la seguridad en su frontera con Venezuela. La cooperación se concentra en tres departamentos fronterizos: Norte de Santander, La Guajira y Arauca, donde las organizaciones criminales utilizan trochas y corredores clandestinos para el tráfico de drogas entre ambos países.

"Los mensajes de total contundencia y cero tolerancia al crimen organizado", señaló el coronel Bedoya Ramírez, destacando que la cooperación internacional permitirá la "preparación técnica de nuestra fuerza pública, su capacitación y esa transferencia de conocimiento".

o

Tras más de 40 ataques con drones artesanales y cinco atentados en la última semana en Norte de Santander, el Ejército desplegó mayor poder aéreo para intensificar las operaciones. La inteligencia militar identificó al menos seis cabecillas de alto valor del ELN y las FARC como objetivos prioritarios de las operaciones ofensivas.

El presidente Abelardo de la Espriella recibió la demostración de capacidades de los MQ-9 Reaper y un helicóptero Black Hawk, equipos que fortalecerán las operaciones contra grupos armados en regiones como Cauca y Catatumbo. Según las autoridades, estos equipos pueden rastrear actividades delincuenciales en tiempo real y facilitar la captura o extradición de objetivos.

o

Los aviones no tripulados MQ-9 Reaper, considerados los drones más sofisticados del mundo, llegaron a la base militar de Tolemaida en el centro de Colombia como parte de la estrategia "Escudo de las Américas". Estas aeronaves, utilizadas anteriormente por Estados Unidos para localizar objetivos de alto valor como Osama Bin Laden, tienen capacidad para volar a 20,000 metros de altura durante 27 a 34 horas continuas, haciéndolas prácticamente indetectables.

El sistema de sensores de los MQ-9 Reaper permite obtener información de día y de noche, detectar fuentes de calor y mantener objetivos bajo observación permanente. Inicialmente, su uso en Colombia se centrará en inteligencia, vigilancia y reconocimiento de zonas de difícil acceso donde operan grupos armados, aunque cuentan con capacidad de ataque de alta precisión.

Las disidencias de alias Iván Mordisco protagonizaron un nuevo atentado en el departamento del Cauca, destruyendo por segunda vez en menos de un mes el peaje El Bordo mediante una motocicleta cargada con explosivos. El ataque, ocurrido a las 6:05 de la mañana, afectó viviendas cercanas y generó congestión vehicular en la vía Panamericana. El anterior atentado, del 12 de octubre, dejó cinco personas heridas tras la detonación de un carro bomba tipo Duster.

Las autoridades atribuyeron estos ataques al frente Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura civil ante el narcoterrorismo.

 

Temas relacionados:

FBI

Frontera con Colombia

Abelardo de la Espriella

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es responsable de todas las muertes en 11 años": escalofriante denuncia sobre Tarek William Saab

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Colombia crea una alianza con el FBI y Europol para recuperar la seguridad en la frontera con Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Colombia y Ecuador: los aviones que participaron en el despliegue militar salvadoreño hacia Haití

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Personas llevando su equipaje - Fotos: X
Migración venezolana

Balance migratorio de Chile: autoridades reportan la salida voluntaria de 8.243 venezolanos entre enero y octubre

premio nobel de la paz, María Corina Machado-Foto EFE
Regreso María Corina Machado

“El pueblo te estaba esperando”: Voluntad Popular insta a consolidar la unidad tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Oliver Blanco/ Félix Plasencia - Fotos EFE
Cancillería venezolana

De dirigente opositor a canciller del régimen de Delcy Rodríguez: este es el remplazo de Félix Plasencia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Personas llevando su equipaje - Fotos: X
Migración venezolana

Balance migratorio de Chile: autoridades reportan la salida voluntaria de 8.243 venezolanos entre enero y octubre

premio nobel de la paz, María Corina Machado-Foto EFE
Regreso María Corina Machado

“El pueblo te estaba esperando”: Voluntad Popular insta a consolidar la unidad tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Mundial de Tejo - Foto: EFE
Mundial

País asiático sorprende al coronarse campeón del Mundial de tejo tras derrotar a Colombia en Bogotá: "No ganamos ni en un deporte nacional"

Oliver Blanco/ Félix Plasencia - Fotos EFE
Cancillería venezolana

De dirigente opositor a canciller del régimen de Delcy Rodríguez: este es el remplazo de Félix Plasencia

Expresidente Gustavo Petro y la senadora Claudia Zuleta / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Gustavo Petro

“Con el pacto de Valledupar pretendían ese modelo de gobierno”: senadora Claudia Zuleta sobre escándalo que salpica a Petro

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Julio Iglesias

Fiscalía española avala reabrir investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales: esto se sabe

Álvaro Pulido
Álvaro Pulido Vargas

El dinero del chavismo deja rastro: EE.UU. confirma detención de socio de Alex Saab

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023