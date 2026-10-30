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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Justicia
Programa: El Informativo

"La justicia no es negociable": Martha Tineo sobre transición que espera ver en Venezuela

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El Informativo de NTN24 conversó con la abogada especialista en derechos humanos, Martha Tineo, sobre el riesgo que puede enfrentar la búsqueda de la justicia de las víctimas del régimen venezolano en medio de la anhelada restructuración política en la que se encuentra Venezuela. Esto en medio de las negociaciones que se adelantan entre representantes de la oposición y la dictadura.

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