Los minutos cruciales previo a la tragedia del accidente ferroviario en España que deja al menos 69 muertos

En la provincia de Toledo, España, se mantienen las labores de búsqueda de desaparecidos tras el fuerte accidente ferroviario del pasado miércoles 28 de octubre, del cual, según el más reciente reporte, 69 personas perdieron la vida. En simultáneo, avanzan las investigaciones por medio de las cuales se busca establecer las circunstancias de esta lamentable tragedia, la cual se ha centrado en los 23 minutos previos al choque de trenes.