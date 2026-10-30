NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Accidente
Programa: El Informativo

Los minutos cruciales previo a la tragedia del accidente ferroviario en España que deja al menos 69 muertos

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
En la provincia de Toledo, España, se mantienen las labores de búsqueda de desaparecidos tras el fuerte accidente ferroviario del pasado miércoles 28 de octubre, del cual, según el más reciente reporte, 69 personas perdieron la vida. En simultáneo, avanzan las investigaciones por medio de las cuales se busca establecer las circunstancias de esta lamentable tragedia, la cual se ha centrado en los 23 minutos previos al choque de trenes.

También le puede interesar

Régimen venezolano

Sin impunidad y olvido: familia de Juan Pernalete exige justicia nueve años después de su asesinato

Antimisiles - EFE
Despliegue militar

Fuerzas Armadas de EE. UU. desplegaron sistemas antimisiles en la residencia privada de Trump en Florida

Choque de trenes en España - Foto: EFE
Accidente

Los minutos cruciales previo a la tragedia del accidente ferroviario en España que deja al menos 69 muertos

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Cuando capturaron a Maduro “sentí un alivio y la verdad mucha alegría”: Isabel Díaz Ayuso

Donald Trump/ Nayib Bukele - Fotos EFE
Donald Trump

Axios revela que "Trump dio luz verde en privado a Bukele para expandir el despliegue militar de El Salvador en Haití"

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Oro venezolano

Delcy insiste en apoderarse ilegítimamente del oro venezolano en Inglaterra: "Es evidente que tiene urgencia"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuando capturaron a Maduro “sentí un alivio y la verdad mucha alegría”: Isabel Díaz Ayuso

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. expulsa a diplomático cubano Richard Tur tras altercado en la ONU por intento de intimidación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Fuerzas Armadas de EE. UU. desplegaron sistemas antimisiles en la residencia privada de Trump en Florida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
ELN - Foto AFP/ "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Confirman identidad de cabecilla del ELN "Marcos Pacífico" dentro de los abatidos por bombardeo que ordenó el presidente De la Espriella

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Israel

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

Homenaje a los niños que fueron víctimas del doble sismo en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
doblete sísmico

Estremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
ELN - Foto AFP/ "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Confirman identidad de cabecilla del ELN "Marcos Pacífico" dentro de los abatidos por bombardeo que ordenó el presidente De la Espriella

La NASA Centro Espacial Kennedy- Foto: EFE
Nasa

La NASA probará sin tripulación las naves de SpaceX y Blue Origin en la Luna para escoger la que alunizará con astronautas en 2028

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Israel

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

Nairo Quintana puso fin a su carrera deportiva - Foto: AFP
Nairo Quintana

Ciclistas levantaron sus bicicletas en calle de honor: así fue despedido Nairo Quintana tras correr la última etapa de su carrera en Italia

Homenaje a los niños que fueron víctimas del doble sismo en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
doblete sísmico

Estremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmico

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela - Foto: AFP/Canva
Luiz Inácio Lula Da Silva

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023