Cambio de agenda: José Antonio Kast y Delcy Rodríguez adelantan su encuentro en la Asamblea General de la ONU

El presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, y la representante encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantaron para la tarde de este miércoles 23 de septiembre la reunión bilateral que mantenían agendada en la ciudad de Nueva York, en el marco de los compromisos diplomáticos del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La cita de trabajo programada inicialmente para la jornada del jueves fue reordenada en la agenda de ambos jefes de delegación para llevarse a cabo a las 18:00 hora local (19:00 horas del huso horario de Chile).

Aunque los equipos de cancilleres no detallaron los puntos específicos de la tabla de discusión, se prevé que el diálogo aborde materias de cooperación fronteriza, movilidad humana en la región y restablecimiento de canales diplomáticos continentales.

“Al finalizar la reunión de trabajo que se desarrolla en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente chileno ofrecerá un nuevo punto de prensa para dar detalles de lo conversado”, confirmaron voceros de la comitiva oficial chilena.

Se prevé que el diálogo aborde materias relativas a la crisis migratoria regional, el intercambio comercial y la posición de Santiago frente a la situación de los derechos humanos bajo el régimen de Venezuela.

Tras la conclusión de la mesa de trabajo, el mandatario José Antonio Kast comparecerá ante los medios de comunicación acreditados en la ONU para entregar un balance formal sobre los acuerdos o consensos alcanzados con la delegación venezolana.

La reunión entre José Antonio Kast y la vocera del régimen de Venezuela marca un hito clave en la dinámica diplomática del Cono Sur; las declaraciones posteriores del presidente chileno permitirán conocer si existen consensos operativos en materia migratoria o si se mantienen las distancias políticas en el foro internacional.