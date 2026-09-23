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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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María Corina Machado
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ASÍ HA SIDO LA ODISEA DE MARÍA CORINA para regresar a Venezuela: siete intentos en los últimos meses

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, suma su séptimo intento por regresar a su patria desde finales del año 2025; los últimos intentos En las últimas horas se conoció información acerca de los últimos tres intentos por retornar de Machado a territorio venezolano desde Panamá, por medio de rutas marítimas y aéreas que finalmente no pudieron concretarse.

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