Gobierno Trump envió a dos migrantes deportados a pequeño país en África: esto se sabe

Dos migrantes latinoamericanos deportados desde Estados Unidos llegaron a Esuatini el jueves, según informaron las autoridades de este reino del sur de África.

Estos hombres se encuentran entre los 32 deportados aceptados por Esuatini desde julio del año pasado tras un controvertido acuerdo de 5 millones de dólares con Washington.

Según fuentes cercanas al proceso, la pareja de migrantes fue recogida en el Aeropuerto Internacional Rey Mswati III alrededor de las 16:00 (hora local) y comenzarán sus trámites el viernes.

"Los dos estadounidenses deportados parecían sobresaltados y no dejaban de preguntar de qué país se trataba y dónde estaba", dijo una fuente.

Esuatini es uno de los varios países africanos que han accedido a recibir a los migrantes deportados en el marco de la política migratoria restrictiva del presidente estadounidense Donald Trump.

El país confirmó el año pasado que había recibido alrededor de 5,1 millones de dólares de Estados Unidos para acoger a 160 deportados.

Los fondos estaban destinados a fortalecer la capacidad del país en materia de fronteras y gestión migratoria.

Aunque son el remoto destino de los deportados por el Gobierno Trump, Esuatini afirma que los deportados se encuentran en el país solo temporalmente, ya que espera que sean devueltos a sus países de origen.

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Varios deportados ya han regresado a sus países de origen tras solicitar la repatriación voluntaria para reunirse con sus familias, según informó previamente el gobierno.

Esuatini, la última monarquía absoluta de África, antes llamada Suazilandia, es criticada con frecuencia por su deficiente historial en materia de derechos humanos.

Las polémicas deportaciones:

Hace exactamente una semana, veinte migrantes deportados por Estados Unidos llegaron a otro país en África que informó que recibirá hasta 1.200 extranjeros enviados por la administración Trump.

El país en cuestión es Liberia, en África Occidental, que aceptó recibir a los migrantes por pedido del presidente estadounidense.

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Un primer grupo de 20, en el que había migrantes de Colombia, Cuba y Venezuela, tenía previsto aterrizar en este empobrecido país de África occidental el jueves pasado.

Sin embargo, una fuente del gobierno liberiano confirmó que cinco pasajeros se negaron a desembarcar del avión.

Tras esto, el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Matthew Piah, se limitó a decir que los cinco no fueron entregados.

"No nos corresponde a nosotros explicar qué les sucedió", sostuvo.