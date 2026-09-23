Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

La líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, ha intentado regresar a Venezuela en siete ocasiones diferentes desde junio de 2024, sin lograr concretar ninguna de las rutas planificadas por aire, mar y tierra. Precisamente, NTN24 confirmó en exclusiva cuáles fueron todas las fechas y lugares desde donde la líder democrática venezolana y Nobel de Paz intentó llegar a su país.