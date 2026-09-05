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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

No lleva ni un mes y son contundentes los golpes de De la Espriella al crimen en Colombia: estos son los abatidos

septiembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades de Colombia ha ejecutado importantes operativos en las primeras cuatro semanas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, incluyendo tres bombardeos que resultaron en cuarenta bajas de integrantes de agrupaciones narcocriminales, entre ellas al menos seis cabecillas de alto perfil. Entre los cabecillas neutralizados figuran alias "Bendito Menor" y su compañera sentimental alias "La Bebecita", pertenecientes a las autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

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