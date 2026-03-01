NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia aplaza la apertura de los puestos de votación en Israel y los Emiratos Árabes debido a la situación de seguridad en Medio Oriente

marzo 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
Colombia suspende la apertura de puesto de votación en Israel y Emiratos Árabes - Foto: EFE
La cartera de Relaciones Exteriores dejó claro que, por medio de sus “misiones diplomáticas” y sus “oficinas consulares”, mantendrá un monitoreo constante para evaluar una “eventual apertura”.

Este domingo 1 de marzo, la Cancillería de Colombia informó los puestos de votación dispuestos para los colombianos en Israel y Emiratos Árabes para las elecciones legislativas; no se abrirán este lunes como se tenía establecido.

o

Todo esto debido a la situación de seguridad que se vive en Medio Oriente, en medio de las represalias del régimen de Irán hacia estas y otras naciones del Golfo, luego de que Ali Jameneí fuera dado de baja en medio de una operación militar de los Estados Unidos en conjunto con Israel.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar a la opinión pública y a la comunidad colombiana residente en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos que, debido a la situación actual de seguridad en dichos países, los puestos de votación previstos en Tel Aviv y Abu Dhabi no podrán abrirse este lunes 2 de marzo a las 8:00 a. m., como estaba programado”, se indicó desde la cartera del gobierno colombiano.

Desde la cancillería dejaron claro que esta decisión se ha tomado con base en la disposición de las autoridades locales de ambas naciones, las cuales han determinado la “suspensión de actividades no esenciales”.

“En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el lunes, 2 de marzo”, agregó.

Asimismo, indicó que por medio de sus “misiones diplomáticas” y sus “oficinas consulares” en estas naciones mantendrá un constante monitoreo de la situación que allí se vive y así evaluar una “eventual apertura” de los puestos de votación.

o

Finalmente, dejo claro que “El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior y continuará adoptando las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral”.

