Abelardo de la Espriella "Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación septiembre 16, 2026 Por: Miguel Pedreros https://youtu.be/6OpF1LLbz_E También le puede interesar Abelardo de la Espriella "Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación Álex Saab Condena al testaferro: ¿en qué consiste el acuerdo de culpabilidad de Alex Saab? Delcy Rodríguez Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es amiga de Estados Unidos, sino de Nicolás Maduro" Delcy Rodríguez "Es una matona y no es bienvenida": Rick Scott endurece el tono contra Delcy Rodríguez y pide elecciones libres en Venezuela Gustavo Petro Fracaso y caos: el crudo legado de Petro vs. el compromiso y la preparación de De la Espriella según Trump Lucha contra las drogas “Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas Compartir en: