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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

septiembre 16, 2026
Por: Miguel Pedreros
https://youtu.be/6OpF1LLbz_E

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