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Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Con contundencia y paso firme avanza la ofensiva contra las estructuras criminales por parte del gobierno del presidente de Colombia, liderado por Abelardo de la Espriella. En las últimas horas, las autoridades dieron a conocer la captura de Andrés Felipe Velásquez, alias “El Flaco”, en Medellín. De acuerdo con información oficial, este sujeto es señalado de ser el principal cabecilla de la estructura criminal “La Miel”.

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