Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

A pesar de la descertificación en la lucha antidrogas de Estados Unidos a Colombia, estas dos naciones vienen estrechando trabajo y cooperación en su lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, desde que Abelardo de la Espriella asumió como nuevo presidente de la nación sudamericana. Para analizar esta alianza en pro de la seguridad regional, El Informativo de NTN24 conversó con el general en retiro Juan Carlos Buitrago, exdirector de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien se refirió al papel de Venezuela, teniendo en cuenta que los grupos criminales se resguardan. en ese territorio.