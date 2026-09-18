Cancillería de Colombia declara urgencia manifiesta para garantizar continuidad del servicio en la expedición de pasaportes

La Cancillería de Colombia anunció este jueves 17 de septiembre la declaratoria de urgencia manifiesta, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente dos convenios vinculados al nuevo esquema para la expedición de pasaportes, implementado durante el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión busca evitar afectaciones en el servicio y asegurar la continuidad de los procesos relacionados con el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, además de las etiquetas utilizadas para las visas colombianas.

La urgencia manifiesta es un mecanismo excepcional contemplado en la legislación colombiana que permite a las entidades públicas acudir a la contratación directa sin adelantar los procesos ordinarios de licitación. Esta figura puede utilizarse cuando existen circunstancias extraordinarias que requieren una respuesta inmediata, como situaciones imprevisibles, calamidades o emergencias.

En este caso, la Cancillería acudió al artículo 42 de la Ley 80 de 1993 ante el riesgo de una eventual interrupción en la expedición de pasaportes. La preocupación surgió después de la decisión judicial que suspendió provisionalmente el nuevo modelo diseñado por el Gobierno Nacional en conjunto con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

La entidad aseguró que, pese a la situación jurídica, el servicio continuará prestándose con normalidad tanto en Colombia como en el exterior. Las oficinas encargadas de la expedición y los consulados seguirán atendiendo al público, mientras que las citas que ya habían sido asignadas conservarán su vigencia. Por ello, los ciudadanos no tendrán que adelantar gestiones adicionales.

La Cancillería también precisó que los contratos que se celebren bajo esta declaratoria serán de carácter temporal y estarán restringidos a las necesidades indispensables para mantener funcionando el servicio de pasaportes y visas para los colombianos.

¿Por qué el Tribunal suspendió el nuevo modelo de pasaportes?

La suspensión provisional fue decretada el pasado 2 de septiembre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

La decisión judicial incluye el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como los contratos y acuerdos que hayan surgido a partir de estos.

En su análisis preliminar, el Tribunal señaló que encontró distintos aspectos que generan interrogantes sobre el avance y las condiciones en las que se estaría implementando el nuevo modelo de expedición de pasaportes.

Entre los puntos mencionados aparecen modificaciones y posibles incumplimientos de los cronogramas establecidos, contradicciones entre informes de entidades públicas, ausencia de documentos verificables relacionados con infraestructura y personal, además de inquietudes frente al cumplimiento de las condiciones presupuestales.