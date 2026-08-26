"Descansa en paz, mi Melao": el emotivo adiós de Édgar Ramírez a Andreína Yépez, con quien compartió en la telenovela 'Cosita Rica'

El entretenimiento venezolano está de luto por cuenta del fallecimiento de la reconocida actriz Andreina Yépez.

VEA TAMBIÉN Falleció a los 51 años la reconocida actriz venezolana Andreina Yépez recordada por su personaje de ‘Melao’ o

La también comediante murió el pasado 25 de agosto de 2026 a los 51 años en Miami, Estados Unidos.

Según reportes, la artista perdió la vida como consecuencia de un agresivo cáncer detectado hace un tiempo.

Una de las grandes personalidades del mundo artístico en reaccionar a la lamentable noticia fue el actor Édgar Ramírez.

A través de sus redes sociales, este consolidado actor escribió: "Descansa en paz, mi Melao, (haciendo referencia al papel de la actriz en la telenovela 'Cosita Rica')".

No puedo creer que ya no estés aquí, Andreína. Me ganan el estupor y la tristeza. "Jamás olvidaré tu alegría y tu efervescencia, esa maravillosa cualidad que tenías de alegrarnos el día con un simple saludo", dijo Ramírez.

¡Qué difícil aceptar que alguien con tanta luz pueda irse! Me quedo con tu risa, con tu energía y con el regalo de haberte conocido. Hay personas que pasan por nuestras vidas y dejan algo de sí para siempre. Tú eres una de ellas. Descansa en paz, mi Melao”, agregó.

Édgar Ramírez y Andreina Yépez trabajaron juntos en la exitosa telenovela venezolana Cosita Rica, producida y transmitida por Venevisión entre 2003 y 2004.