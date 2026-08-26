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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Édgar Ramírez

"Descansa en paz, mi Melao": el emotivo adiós de Édgar Ramírez a Andreína Yépez, con quien compartió en la telenovela 'Cosita Rica'

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Édgar Ramírez, actor venezolano / Andreina Yépez, actriz venezolana - Fotos: EFE / X
Édgar Ramírez, actor venezolano / Andreina Yépez, actriz venezolana - Fotos: EFE / X
Según reportes, la artista murió como consecuencia de un agresivo cáncer.

El entretenimiento venezolano está de luto por cuenta del fallecimiento de la reconocida actriz Andreina Yépez.

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La también comediante murió el pasado 25 de agosto de 2026 a los 51 años en Miami, Estados Unidos.

Según reportes, la artista perdió la vida como consecuencia de un agresivo cáncer detectado hace un tiempo.

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Una de las grandes personalidades del mundo artístico en reaccionar a la lamentable noticia fue el actor Édgar Ramírez.

A través de sus redes sociales, este consolidado actor escribió: "Descansa en paz, mi Melao, (haciendo referencia al papel de la actriz en la telenovela 'Cosita Rica')".

No puedo creer que ya no estés aquí, Andreína. Me ganan el estupor y la tristeza. "Jamás olvidaré tu alegría y tu efervescencia, esa maravillosa cualidad que tenías de alegrarnos el día con un simple saludo", dijo Ramírez.

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¡Qué difícil aceptar que alguien con tanta luz pueda irse! Me quedo con tu risa, con tu energía y con el regalo de haberte conocido. Hay personas que pasan por nuestras vidas y dejan algo de sí para siempre. Tú eres una de ellas. Descansa en paz, mi Melao”, agregó.

Édgar Ramírez y Andreina Yépez trabajaron juntos en la exitosa telenovela venezolana Cosita Rica, producida y transmitida por Venevisión entre 2003 y 2004.

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