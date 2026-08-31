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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Ejército de Colombia

Capturado alias ‘El Mundo’, señalado de mover armas y municiones para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Bucaramanga

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturado alias ‘El Mundo’ - Ejercito Nacional de Colombia en X
Capturado alias ‘El Mundo’ - Ejercito Nacional de Colombia en X
El hombre fue detenido durante un allanamiento realizado en Bucaramanga por tropas de la Quinta Brigada del Ejército y la Policía.

Las autoridades capturaron en Bucaramanga a alias ‘El Mundo’, señalado de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de desempeñar un papel clave en el abastecimiento de armas y municiones para esta estructura criminal en el departamento.

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La captura fue reportada este lunes 31 de agosto por el Ejército Nacional, que indicó que la operación fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional. De acuerdo con la información entregada por la institución, la acción permitió afectar las capacidades logísticas utilizadas por esta organización para intimidar y ejercer control sobre la población civil.

Asimismo, el procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento en Bucaramanga. En el lugar fueron encontrados una escopeta calibre 12 con seis cartuchos, un revólver, 74 cartuchos de diferentes calibres y un teléfono celular.

¿Quién es alias ‘El Mundo’?

Según información de inteligencia militar citada por las autoridades, alias ‘El Mundo’ llevaría más de diez años vinculado a actividades delictivas y tendría entre sus principales funciones la consecución y distribución de armas de fuego y municiones para integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santander.

Además, las investigaciones lo relacionan con otras actividades presuntamente desarrolladas por la organización en diferentes departamentos.

Del mismo modo, de acuerdo con la información conocida tras su captura, en 2021 habría participado en acciones de reclutamiento de personas en Ciénaga, Magdalena. Posteriormente, en 2022, habría adquirido mayor relevancia dentro de la estructura por su presunta participación en extorsiones en el corregimiento de Minca, en Santa Marta.

Para 2024, las autoridades también lo vinculan con acciones de intimidación contra habitantes de San Martín, Cesar, hechos que, según la investigación, habrían ocasionado el desplazamiento de algunas familias.

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Tras el procedimiento, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Su responsabilidad en los hechos deberá ser determinada por la justicia.

Cabe resaltar que la captura de alias ‘El Mundo’ se conoce pocos días después de otras operaciones contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en distintas zonas del país.

El pasado 19 de agosto, tropas del Ejército que adelantaban la operación ‘Aquiles’ se enfrentaron con integrantes de esta estructura en la vereda Monterrey, en San Alberto, Cesar. En esa acción fueron capturadas cuatro personas, entre ellas alias ‘Moisés’ o ‘El Viejo’, señalado como cabecilla de finanzas del Frente Resistencia Campesina de las ACSN.

En el operativo fueron incautadas seis pistolas, 142 cartuchos calibre 9 milímetros, 11 proveedores y dos artefactos explosivos improvisados. También se encontraron radios de comunicación, celulares, una antena Starlink, prendas alusivas a la organización, dos kilogramos de clorhidrato de cocaína y una motocicleta.

A esto se sumó, el pasado 30 de agosto, la captura en Santa Marta de Adolfo José Granados Latorre, alias ‘Daniel’ o ‘Fe Fe’, señalado como jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las autoridades lo identifican, además, como presunto hombre de confianza de alias ‘Pinocho’, señalado como máximo cabecilla de esta estructura.

Por otro lado, la captura de alias ‘El Mundo’ ocurre en medio de un cambio en la política del Gobierno frente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Este 31 de agosto se conoció que el presidente Abelardo De La Espriella cerró oficialmente la mesa de conversación que había sido instalada con esta estructura en el marco de la política de paz total. La decisión hace parte de una serie de resoluciones mediante las cuales el Gobierno puso fin a espacios de diálogo con diferentes grupos armados.

Finalmente, las operaciones de la Fuerza Pública contra las ACSN se mantienen activas en diferentes regiones, mientras las autoridades buscan afectar no solamente a sus integrantes, sino también sus redes de financiación, abastecimiento de armas y control territorial.

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