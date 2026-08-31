Ejército de Colombia lanzó bombardeo sobre campamento de alias "Iván Mordisco": el balance es de 8 muertos y 2 capturados

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una nueva operación ofensiva contra las disidencias de alias “Iván Mordisco”, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC y autor de decenas de actos terroristas en el país.

La Fuerza Pública de Colombia lanzó un contundente bombardeo en el departamento del Guaviare.

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"Anoche bombardeamos un campamento narcoterrorista en Guaviare. Nuestra Fuerza Pública desarrolla la Operación Militar AZARÍAS en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez y su principal cabecilla, alias “El Tigre” o “Pintado”", señaló De la Espriella.

Y agregó que el balance preliminar habla de "8 integrantes de la estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, 3 capturados y 2 personas recuperadas que manifiestan ser menores de edad, cuya identidad está siendo verificada".

Asimismo, militares también hallaron "abundante material de guerra e intendencia".

Alias “El Tigre” es señalado de "dirigir acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, atacar unidades de nuestra Fuerza Pública y promover el reclutamiento criminal de niños, niñas y adolescentes", agregó el mandatario.

Este hombre, además, es requerido mediante circular de Interpol.

"Los combates continúan y nuestras tropas mantienen la presión. Estamos verificando si alias “El Tigre” se encuentra entre los muertos en desarrollo de la operación. Solo lo confirmaremos cuando exista plena identificación", añadió el presidente.

Finalmente, lanzó una advertencia al cabecilla criminal:

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"A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva no se detiene. Vamos por sus cabecillas, por sus hombres, por sus armas y por sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse. Por cada ciudadano, policía y soldado que asesinen, la respuesta del Gobierno será contundente y letal", dijo.