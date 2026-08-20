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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera pone sobre la mesa derogar la Ley contra el Odio y la ley contra las ONG, impuestas por el régimen venezolano desde hace años

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 - Foto: EFE
Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo un diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, aseveró que su delegación trabaja para derogar la Ley contra el Odio y la ley contra las organizaciones no gubernamentales.

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Asimismo, se refirió a las inhabilitaciones políticas: "Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y a las que se les ha violado ese derecho... Sin partidos no hay democracia”.

La Ley contra el Odio en Venezuela es una normativa aprobada en noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, la cual ha sido fuertemente cuestionada por restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia política.

Por su parte, la ley contra las ONG en Venezuela es una normativa aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional chavista que impone un control estricto, registro obligatorio y supervisión financiera a las organizaciones de la sociedad civil.

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El nombre oficial es Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, y llamada coloquialmente Ley AntiSociedad.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

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Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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