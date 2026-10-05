Rafael Lacava, gobernador chavista de Carabobo, generó polémica tras afirmar que en su estado "nunca se va la luz"

Rafael Lacava, gobernador chavista de Carabobo, generó polémica al afirmar durante una entrevista que en su estado "nunca se va la luz" y calificar como una broma el plan de racionamiento eléctrico previamente anunciado.

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Dichas declaraciones provocaron indignación y rechazo inmediato entre los habitantes de la región, quienes sufren constantes apagones cotidianos.

Recientemente, ciudadanos del estado Carabobo (Venezuela) trancaron la Autopista Regional del Centro (ARC) con motivo de una protesta por los incontables apagones en la región.

En medio de la protesta, quemaron una gran valla con el rostro del gobernador chavista Rafael Lacava. El suceso ocurrió durante la noche del miércoles 30 de septiembre.

Habitantes de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Táchira, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.