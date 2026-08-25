Graban a funcionaria de la Policía de Carabobo agrediendo a una anciana durante un "procedimiento"

Un video difundido en redes sociales ha generado una ola de indignación debido a la agresión física de una funcionaria de la Policía de Carabobo a una persona de la tercera edad durante un procedimiento.

En las imágenes, registradas por personas que se encontraban en el lugar, se observa un forcejeo entre la uniformada y la anciana.

Ante la situación, familiares y allegados intervinieron para proteger a la adulta mayor. Hasta ahora, las autoridades chavistas que controlan el estado no han ofrecido información oficial sobre lo ocurrido.

Lo cierto es que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

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Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.

El pasado lunes 24 de agosto, recordemos, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo que "se eliminarán las alcabalas policiales" en Venezuela "y en su lugar se reforzará el patrullaje".