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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Maltrato

Denuncian grave situación de riesgo para dos niños en Petare tras difusión de duro video que conmociona a Venezuela

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos niños apretando sus manos - Foto de referencia: Pexels
Dos niños apretando sus manos - Foto de referencia: Pexels
Según reportes, este caso requiere una actuación inmediata por parte de las autoridades correspondientes.

Un video difundido desde el sector Canaima, en Petare, Venezuela, muestra a dos niños llorando mientras reciben amenazas y órdenes que podrían poner en peligro su integridad física y emocional.

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El video fue difundido por varias cuentas en redes sociales incluido Portal al Día que suele divulgar informaciones confiables.

La denuncia señala que la madre habría obligado a uno de sus hijos a cortarse con un cuchillo y a agredir a su hermana.

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De momento, los niños se encontrarían en peligro de confirmarse la autenticidad del video que apunta a ser verídico. El contenido evidenciado en el mencionado audiovisual es aberrante.

Por ende, este caso requiere una actuación inmediata por parte de las autoridades correspondientes.

En redes sociales, diferentes usuarios hacen un llamado a la Policía Municipal de Sucre (PoliSucre), a la Policía Nacional Bolivariana y al CICPC para que le pongan la lupa a este caso.

A pesar de la situación del país por cuenta de instituciones parcializadas, en Venezuela, el maltrato infantil se puede denunciar ante diferentes instancias.

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Entre ellas: el Ministerio Público (Fiscalía con competencia en protección de niños y adolescentes) o en las oficinas del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA).

Según las leyes en Venezuela, una mujer que obliga a sus hijos a autolesionarse puede enfrentar una condena que oscila entre uno y más de 10 años de prisión.

La condena depende de la gravedad de las heridas y de los delitos que decida imputar el Ministerio Público.

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