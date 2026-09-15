La Policía de Bogotá confirmó trágico hallazgo de un cuerpo de una menor de edad en alcantarilla de la ciudad

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este martes el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en un canal de alcantarillado de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la capital colombiana.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes de la policía se activaron tras recibir una alerta a través de la línea de emergencia del 123.

Residentes del barrio JJ Rondón, en la alerta, advirtieron la presencia del cadáver de una niña cuya edad se calcula preliminarmente entre los 8 y 12 años en un conducto de aguas de la zona.

Los uniformados del cuadrante del CAI San Francisco se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para acordonar el área y verificar la gravedad de la situación.

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Expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron presencia para realizar los actos urgentes y el posterior traslado del cuerpo a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que determinará las causas exactas de la muerte.

Dada la gravedad de lo ocurrido, el caso fue asumido directamente por la Unidad Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) desde la sede central del Búnker de la Fiscalía.

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Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos momentos de la víctima, identificar su filiación y capturar a los responsables de este macabro hecho que conmociona al país.