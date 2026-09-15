NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Bogotá

La Policía de Bogotá confirmó trágico hallazgo de un cuerpo de una menor de edad en alcantarilla de la ciudad

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I) de la Fiscalía-Foto: EFE
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I) de la Fiscalía-Foto: EFE
Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos momentos de la víctima.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este martes el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en un canal de alcantarillado de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la capital colombiana.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes de la policía se activaron tras recibir una alerta a través de la línea de emergencia del 123.

Residentes del barrio JJ Rondón, en la alerta, advirtieron la presencia del cadáver de una niña cuya edad se calcula preliminarmente entre los 8 y 12 años en un conducto de aguas de la zona.

Los uniformados del cuadrante del CAI San Francisco se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos para acordonar el área y verificar la gravedad de la situación.

o

Expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación hicieron presencia para realizar los actos urgentes y el posterior traslado del cuerpo a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que determinará las causas exactas de la muerte.

Dada la gravedad de lo ocurrido, el caso fue asumido directamente por la Unidad Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) desde la sede central del Búnker de la Fiscalía.

o

Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos momentos de la víctima, identificar su filiación y capturar a los responsables de este macabro hecho que conmociona al país.

Temas relacionados:

Bogotá

Cadáver

Policía

Hallazgo

Menor de edad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello en la mira de la Fiscalía de Chile por el caso Ojeda: "vamos a perseguirlo"

Óscar Morales
Manifestaciones

"Si vencemos el miedo, vencemos la dictadura": habla en exclusiva Óscar Morales, detenido el fin de semana en Venezuela tras marchar con un cartel contra Diosdado

Terremoto en Venezuela (AFP)
La Guaira

Familias exigen disculpas del régimen de Venezuela por muerte de deportados de EE. UU. que habían sido recluidos en La Guaira: "esto no se va a quedar así"

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello en la mira de la Fiscalía de Chile por el caso Ojeda: "vamos a perseguirlo"

Senado de Colombia - Foto EFE
Gobierno de Colombia

Corte Suprema abre investigación a la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico por operativo en La Picota vinculado con Pipe Tuluá

Óscar Morales
Manifestaciones

"Si vencemos el miedo, vencemos la dictadura": habla en exclusiva Óscar Morales, detenido el fin de semana en Venezuela tras marchar con un cartel contra Diosdado

Terremoto en Venezuela (AFP)
La Guaira

Familias exigen disculpas del régimen de Venezuela por muerte de deportados de EE. UU. que habían sido recluidos en La Guaira: "esto no se va a quedar así"

Policías de ICE-Foto: AFP
ICE

ICE detiene en Estados Unidos a periodista nicaragüense a quien el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad

Gastronomía - Foto de referencia de Pexels
Colombia

Esta es la ciudad colombiana reconocida entre los 10 destinos gastronómicos más destacados del mundo en 2026

Fotografía de una sucursal del Banco de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Bancos

Entidades bancarias no abrirán el lunes 14 de septiembre en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023