Ocho estados en Venezuela se ven afectados por nuevas fallas eléctricas

Las recientes fallas e inestabilidades en el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela han afectado de manera simultánea a ocho regiones del país.

En el Zulia reportan apagones prolongados y fluctuaciones severas que impactan la vida diaria y comercial.

En los Andes, por su parte, estados como Táchira, Mérida y Trujillo sufren cortes continuos y bajones recurrentes de tensión.

Asimismo, tanto en la región central como en la capital, los apagones persisten sin descanso. Aragua, Carabobo, Lara y Caracas experimentan interrupciones parciales y variaciones drásticas en el suministro.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación. En cuanto al mes de septiembre de 2026, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.