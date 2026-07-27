"El CICPC toma a cada ratico; si muero y vuelvo a nacer, vuelvo a ser PTJ", UNES Barinas expulsa a cuatro estudiantes que se grabaron con una botella de whisky en un vehículo
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Barinas, Venezuela, anunció la expulsión definitiva de cuatro estudiantes luego de que se hiciera viral un video en el que aparecían consumiendo bebidas alcohólicas mientras portaban el uniforme oficial de la institución.
La medida disciplinaria fue aplicada el pasado 26 de julio y afectó a los alumnos: Jesús Esteban Pereira Valero, Clemens Anthony López Quevedo, David Jesús Uribe Moreno y Luis Alberto Rodríguez García, quienes cursaban estudios en los programas de Criminalística e Investigación Penal.
La decisión fue comunicada por el decano del núcleo Barinas, Jesús Manuel Monsalve, quien explicó que los estudiantes incurrieron en faltas contempladas en el artículo 92, numerales 6, 17 y 25, de las Normas de Convivencia Estudiantil, relacionadas con conductas consideradas antiéticas, inmorales y el uso de lenguaje obsceno.
El video que originó la sanción fue grabado dentro de un vehículo y muestra a los jóvenes exhibiendo una botella de whisky mientras pronunciaban frases alusivas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
"Uno estudia para ser del CICPC... El CICPC toma a cada ratico; si muero y vuelvo a nacer, vuelvo a ser PTJ", pronunciaron los estudiantes.
El CICPC es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el principal organismo de investigación penal de Venezuela.
Funciona como una agencia de policía nacional dedicada a esclarecer delitos mediante métodos científicos y técnicos.
El CICPC, en estos más de 27 años de dictadura en Venezuela, ha enfrentado una severa pérdida de respeto institucional y cuestionamientos sobre su independencia debido a la progresiva politización y subordinación de los órganos de seguridad al poder ejecutivo.