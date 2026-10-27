NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Regreso María Corina Machado

Comité del Nobel celebra el regreso de María Corina Machado: "Venezuela aún necesita una transición democrática"

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
María Corina Machado en su regreso a Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado en su regreso a Venezuela - Foto: EFE
Tras partir al exilio hace casi un año para ir a recoger el premio en Oslo, Machado volvió el domingo a su país, lo que refuerza la presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez para organizar elecciones.

El Comité Nobel afirmó este martes que "aún" se necesita una transición democrática en Venezuela, tras el reciente regreso al país de la líder de la democracia y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Tras partir al exilio hace casi un año para ir a recoger el premio en Oslo, Machado volvió el domingo a su país, lo que refuerza la presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez para organizar elecciones.

o

"Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres", declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró su regreso.

"El comité expresa la esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica en favor de la democracia", insistió.

o

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado por su lucha a favor de los derechos del pueblo venezolano y de una transición en el país caribeño.

Sin embargo, su movimiento quedó excluido de las negociaciones apoyadas por Washington entre la Asamblea de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez, en el poder desde la captura de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos el 3 de enero.

La líder democrática fue declarada inelegible y no pudo presentarse a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.

Temas relacionados:

Regreso María Corina Machado

Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
Fusilamiento

Trump descarta transmitir en directo el fusilamiento de un exmilitar condenado por masacre: "podría haber sido un fuerte disuasivo para el mundo"

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, le habla al pueblo venezolano. - Foto de referencia: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado encabeza las preferencias presidenciales en Venezuela, según encuestas

FMI / AFP
India

El FMI pronostica que la India superará a Japón como la cuarta mayor economía en 2027

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Fusilamiento

Trump descarta transmitir en directo el fusilamiento de un exmilitar condenado por masacre: "podría haber sido un fuerte disuasivo para el mundo"

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, le habla al pueblo venezolano. - Foto de referencia: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado encabeza las preferencias presidenciales en Venezuela, según encuestas

FMI / AFP
India

El FMI pronostica que la India superará a Japón como la cuarta mayor economía en 2027

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele da ultimátum a pandillas haitianas para que liberen a soldados salvadoreños secuestrados en Puerto Príncipe: "Podemos terminar con sus pandillas también"

María Corina Machado - Foto X: @ConVzlaComando
Regreso María Corina Machado

María Corina Machado habría ingresado a Venezuela desde Colombia, según el diario ABC

Avión de Flydubai en el aeropuerto de Tel Aviv - Foto de referencia: EFE
Israel

Se conocen videos al interior del avión de Flydubai con destino a Israel que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras intento de atentado terrorista

ICE detiene a colombiana en Boston - Foto: ICE Boston
ICE

ICE arrestó a colombiana tras salir de custodia en Massachusetts: había sido condenada por delitos sexuales contra un menor

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023