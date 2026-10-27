Comité del Nobel celebra el regreso de María Corina Machado: "Venezuela aún necesita una transición democrática"

El Comité Nobel afirmó este martes que "aún" se necesita una transición democrática en Venezuela, tras el reciente regreso al país de la líder de la democracia y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Tras partir al exilio hace casi un año para ir a recoger el premio en Oslo, Machado volvió el domingo a su país, lo que refuerza la presión sobre el régimen de Delcy Rodríguez para organizar elecciones.

"Muchas cosas han cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela aún necesita una transición democrática basada en derechos fundamentales, la participación política y unas elecciones libres", declaró Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel noruego, en un comunicado en el que celebró su regreso.

"El comité expresa la esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica en favor de la democracia", insistió.

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Machado recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado por su lucha a favor de los derechos del pueblo venezolano y de una transición en el país caribeño.

Sin embargo, su movimiento quedó excluido de las negociaciones apoyadas por Washington entre la Asamblea de 2015 y el régimen de Delcy Rodríguez, en el poder desde la captura de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos el 3 de enero.

La líder democrática fue declarada inelegible y no pudo presentarse a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.