Primeras bajas militares de El Salvador en medio de su ofensiva contra las pandillas en Haití

El gobierno salvadoreño ha confirmado la muerte de un tercer soldado tras un incidente con explosivos ocurrido en uno de los campamentos militares desplegados en territorio haitiano. De acuerdo con la información compartida, el militar falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea debido a la gravedad de sus heridas.