Caso Maduro en EE. UU.: solicitan protección de evidencia digital extraída de dispositivos del dictador y Cilia Flores

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una solicitud al juez que lleva el caso de Nicolás Maduro para aprobar una orden de protección sobre evidencia digital clave en su contra y su esposa, Cilia Flores. El documento de seis páginas, que NTN24, revela que el Departamento de Justicia tiene en su poder información electrónica extraída de varias computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos vinculados a ambos acusados.