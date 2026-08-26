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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Julián Álvarez

Julián Álvarez no entrenó y vuelve a encender la novela sobre su salida del Atlético de Madrid

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Julián Álvarez | Foto: EFE
Julián Álvarez | Foto: EFE
El argentino no sé presentó a entrenar por una supuesta indisposición, pero el episodio sucede en plena disputa con el club por su posible transferencia.

Julián Álvarez no estuvo presente este miércoles en el entrenamiento del Atlético de Madrid y su no participación volvió a poner el foco acerca del futuro del delantero argentino, el cual está siendo protagonista de una de las grandes novelas del mercado de fichajes en Europa.

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El equipo colchonero informó que el atacante ha pasado una mala noche y sufrió una indisposición, razón por la cual no asistió a la sesión en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. El Atlético especula en que pueda estar disponible para el siguiente partido de LaLiga. La ausencia no confirma una decisión de abandonar el equipo, pero el entorno en el que se está moviendo Álvarez, lo hace ver de otra forma.

No obstante, el momento en que pasa es sin duda significativo. Faltan pocos días para que se acabe el mercado español y la continuidad de Álvarez tiene varias semanas rodeada de versiones, negociaciones y mensajes entre el jugador, el Atlético de Madrid y los clubes interesados.

Justamente El Barcelona transformó al argentino en uno de sus objetivos más importantes y ya presentó una propuesta cercana a los 100 millones de euros, la cual rechazó el Atlético. El club madrileño ve insuficiente esa cantidad y al parecer, no quiere negociar con un rival directo de LaLiga.

Por su parte, el Arsenal de igual forma sigue atento a la situación. Según las versiones publicadas en los últimos días, el Atlético podría escuchar una propuesta del conjunto inglés, más no hacer una operación con Barcelona, pero las cifras que pide el club rojiblanco son muy altas.

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La postura del propio futbolista es otro de los factores que alimentan el conflicto. Durante y Tras el Mundial, Álvarez habló de manera pública acerca de su futuro y dejó una frase que significó un punto de inflexión: “Lo mejor para todos es una transferencia, y quiero cumplir mi sueño”, expresó en junio.

La situación se ha deteriorado desde aquel día. Parte de la afición del Atlético está expresando su inconformidad con el argentino y llegó a silbarlo en el reciente empate ante Villarreal. La reacción demuestra que el asunto ya no es únicamente una negociación entre clubes y empezó a afectar la relación entre el delantero y los fanáticos colchoneros.

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