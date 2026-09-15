"Me hacía mucha falta, mamá": conmovedor video de menor secuestrado por el ELN a punto de romper en llanto tras volver a la libertad

Con una operación que ha sido calificada como un éxito por las autoridades colombianas, ocho ciudadanos retenidos por el ELN fueron liberados en la región de Convención, Norte de Santander.

Este suceso pone de manifiesto la capacidad de respuesta y coordinación de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, en una acción que contó con la valiosa colaboración de agencias de inteligencia nacionales e internacionales.

La noticia fue anunciada por el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Erik Rodríguez Aparicio, a través de la plataforma X, destacando la importancia de la operación:

"¡Ocho colombianos recuperaron su libertad! En una operación conjunta e interinstitucional... se logró liberar a ocho colombianos que permanecían secuestrados por el ELN", señaló.

La operación, llevada a cabo en una zona compleja como es el Catatumbo, se basó en la acción del GAULA Militar, unidad especializada en combatir el secuestro y la extorsión. Este caso resalta la importancia de la inteligencia precisa y oportuna para desmantelar las estrategias delictivas del ELN y garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos colombianos.

El comandante enfatizó: "A los terroristas del ELN les reiteramos con absoluta claridad: no habrá lugar seguro para quienes secuestran, intimidan y atentan contra nuestros compatriotas".

Rodríguez Aparicio compartió el video de uno de los rescatados, un menor de edad que se comunicó con su madre tras volver a la libertad:

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"Le quiero pasar a su hijo, el Ejército Nacional, junto con la Policía Nacional y toda la Fuerza

Militar, lo acabamos de rescatar del ELN", dijo el comandante.

"Hola mamá, bien, me hacía mucha falta, mamá", dijo el menor, a punto de romper en llanto.

El presidente Abelardo De La Espriella fue uno de los primeros en anunciar este significativo éxito a través de sus redes sociales, destacando la participación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

"En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares han devuelto la libertad a ocho colombianos que estaban en manos del ELN", expresó De La Espriella en su cuenta de X.

"Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia", afirmó enfáticamente De La Espriella, enviando un claro mensaje al ELN y a otras organizaciones terroristas.