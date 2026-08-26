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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Irán

Irán apunta contra medios en farsi con sede en el extranjero y los declara "objetivos militares"

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Soldado iraní (EFE)
Soldado iraní (EFE)
El régimen los acusó de trabajar para los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses.

El Ejército del régimen de Irán lanzó este miércoles una amenaza a varios medios en farsi que operan en el extranjero.

Según la teocracia, estos medios fueron incluidos en su "lista de objetivos militares" y los acusó de trabajar para los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses.

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Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, mencionó a BBC Persian, Iran International y Radio Farda entre los medios en la mira de la dictadura.

"Esos medios hostiles son soldados del sionismo y de Estados Unidos y están incluidos en nuestra lista de objetivos militares", señaló Shekarchi, quien además los acusó de estar "directamente conectados con el Mosad, la CIA y organizaciones de inteligencia enemigas".

"Las Fuerzas Armadas iraníes no los consideran medios de comunicación", agregó.

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Aunque el funcionario no precisó dónde serían atacados, las alarmas se han encendido en varias partes del mundo.

Cabe recordar que el régimen iraní ha acusado en varias ocasiones a los medios en farsi (idioma oficial de Irán) radicados en el extranjero de cooperar con Israel.

Ejemplo de esto es la decisión del régimen en 2022 cuando designó al medio Iran International como una "organización terrorista" y ha advertido que colaborar con ese canal está penalizado por la ley iraní.

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