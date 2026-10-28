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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Alvin Hellerstein

Causa de muerte de Alvin Hellerstein, el juez federal que llevaba el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al juez federal Alvin Hellerstein - EFE
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al juez federal Alvin Hellerstein - EFE
El togado formaba parte del sistema judicial federal desde 1998 y estaba próximo a cumplir 93 años.

El juez federal Alvin Hellerstein, quien tenía a su cargo el proceso judicial contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York, falleció este miércoles a los 92 años.

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Según diferentes reportes, Hellerstein murió por causas naturales (aquella que ocurre debido a factores internos del organismo).

El togado formaba parte del sistema judicial federal desde 1998 y estaba próximo a cumplir 93 años.

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El magistrado fue designado en 1998 por el entonces presidente de la Unión Americana, Bill Clinton, para integrar el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

En 2011, por su parte, pasó a la categoría de juez sénior, función que le permitió continuar atendiendo casos de relevancia.

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Antes de incorporarse al Poder Judicial, Hellerstein trabajó en el Cuerpo de Abogados Militares del Ejército de EE. UU. y ejerció como abogado litigante en Manhattan.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, estuvo a cargo de demandas relacionadas con fallecimientos, lesiones personales y daños materiales derivados de los ataques.

Tras el fallecimiento de Hellerstein, el Tribunal Federal del Distrito Sur de la ciudad confirmó a NTN24 que el caso contra Maduro y Flores fue asignado a la jueza Analisa Torres.

El juicio contra el dictador venezolano en Estados Unidos está programado para comenzar en junio de 2027.

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