"Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico": Japón lanza advertencia al mundo

La tensión en la península coreana volvió a aumentar luego de que Corea del Norte lanzara un misil balístico hacia el mar de Japón, según reportaron las autoridades surcoreanas. La alerta fue difundida por la Oficina del Primer Ministro de Japón, que advirtió sobre el lanzamiento y anunció que entregaría información adicional a medida que avanzaran las verificaciones.

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En un mensaje publicado en su cuenta oficial, el Gobierno japonés señaló: “Corea del Norte ha lanzado un presunto misil balístico. Se proporcionarán más actualizaciones”. La advertencia activó los protocolos de seguimiento y seguridad ante la trayectoria del proyectil.

De acuerdo con información posterior del Ministerio de Defensa japonés, el misil habría sido lanzado desde la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, y recorrido aproximadamente 680 kilómetros, con una altitud máxima estimada de 90 kilómetros. Las autoridades indicaron que habría caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón y que, hasta ese momento, no se habían reportado daños.

Asimismo, según reportes, el lanzamiento se produjo en medio de un nuevo deterioro de las relaciones entre Pyongyang y Seúl, luego de que explosiones de minas terrestres en la zona desmilitarizada dejaran tres soldados surcoreanos heridos, dos de ellos de gravedad.

Corea del Sur responsabilizó a su vecino del norte por la presencia de estos artefactos y exigió explicaciones. Sin embargo, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, rechazó las acusaciones y desestimó los llamados de Seúl.

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Este episodio se suma a las recientes demostraciones militares de Pyongyang, que incluyen pruebas de misiles y ejercicios armamentísticos. El pasado 20 de septiembre, Corea del Norte también lanzó dos misiles balísticos desde la región de Wonsan hacia el mar de Japón.

En ese sentido, tras conocerse el lanzamiento, las Fuerzas Armadas surcoreanas anunciaron un aumento de la vigilancia y de la coordinación de información con Estados Unidos y Japón, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur convocó una reunión de emergencia para evaluar la situación.

Por su parte, el Gobierno japonés ordenó intensificar la recopilación y el análisis de información, verificar la seguridad de aeronaves y embarcaciones y mantener preparados los mecanismos de respuesta ante cualquier eventualidad.