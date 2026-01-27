Hijo de Nicolás Maduro asegura que "no está planteado" celebrar "elecciones" en Venezuela y que no hay ningún lapso de tiempo corriendo para Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro y quien funge como diputado de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, descartó este martes que se declare la "falta temporal" de su padre, tras su captura por parte de Estados Unidos, lo que derivaría en una convocatoria a elecciones presidenciales.

Según plantea la Constitución venezolana, manipulada por el régimen chavista, ante la falta temporal del presidente, la vicepresidenta asume el poder por un lapso de 90 días que pueden ser prorrogables.

No obstante, cuando la Asamblea Nacional ilegítima emitió el pasado 3 de enero, horas después de la captura de Maduro, la sentencia que otorgó el control del país a Delcy Rodríguez, se habló de "ausencia forzosa", un término que no existe en la ley.

"El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y por lo tanto no declaramos la falta temporal, no se declara (...). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo", dijo a la agencia de noticias AFP Nicolás Maduro Guerra, quien hace parte de la Asamblea chavista.

"No está planteado elecciones", afirmó.

Maduro fue capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores y ambos enfrentan un juicio en Nueva York por narcotráfico.