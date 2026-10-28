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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Juicio contra Maduro

Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York confirmó a NTN24 que el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores fue asignado a la jueza Analisa Torres

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
La asignación se da tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, quien llevaba el caso del dictador venezolano.

Tras el fallecimiento del juez Alvin Hellerstein, encargado del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, el Tribunal Federal del Distrito Sur de la ciudad confirmó a NTN24 que el caso contra el dictador venezolano y su esposa fue asignado a la jueza Analisa Torres.

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Torres es una jueza federal de los Estados Unidos que ejerce en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Fue nominada para este cargo vitalicio por el presidente Barack Obama en 2012 y confirmada por el Senado en abril de 2013.

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¿Cuál es la trayectoria de Analisa Torres antes de llegar a la justicia federal?

Torres se graduó de Harvard College en 1981 y tres años después obtuvo el título de doctora en Derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia.

Proviene de una familia vinculada al ámbito judicial de Nueva York. Su padre, Frank Torres, se desempeñó como juez de la Corte Suprema estatal, mientras que su abuelo, Felipe N. Torres, destacó por ser uno de los primeros jueces hispanos en la Corte de Familia.

Antes de incorporarse al sistema judicial federal, Torres ejerció en el sector privado y ocupó distintos cargos en la justicia de Nueva York.

Entre 2000 y 2002 fue jueza penal; posteriormente, entre 2003 y 2004, ejerció como jueza civil. En 2004 asumió como magistrada de la Corte Suprema del estado, cargo que desempeñó hasta 2013.

El juicio contra Maduro en Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

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Maduro y Flores, recordemos, se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

Este tirano y su esposa enfrentan cargos penales federales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

Entre ellos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos.

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