Régimen de Irán admite el impacto de las sanciones de EE. UU. y hace petición a su población: "Estamos en situación de guerra"

El jefe del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones estadounidenses contra su país están perjudicando la economía, pese a insistir hace unos días en que estas no lograrían nada.

"Algunos dicen que las sanciones no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente", dijo Pezeshkian a la televisión estatal en una entrevista la noche del viernes.

"Estamos en situación de guerra, y debemos aceptar las condiciones propias de un tiempo de guerra", agregó el mandatario, refiriéndose a la contienda abierta desde que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero, y para la que no se ha encontrado aún una salida.

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El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó un plan para lograr la "asfixia económica" de Irán, y amenazó con duras consecuencias a los países terceros que comercien con Teherán y de esa forma traten de aliviar el cerco económico norteamericano.

Las nuevas medidas abundan en el régimen sancionador puesto en marcha desde que en 2018 el presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, retiró a Washington del acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní.

Pezeshkian dijo el viernes que las exportaciones e importaciones de Irán han caído entre un 25 y un 35% en los meses recientes, coincidiendo con el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

Igualmente abogó por aumentar el precio de la gasolina, que tradicionalmente ha estado fuertemente subvencionada en el país, un importante productor y exportador de crudo. Cualquier subida de precio en las gasolineras es por tanto políticamente sensible.