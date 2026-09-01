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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Gustavo Petro

Petro se reúne con Rafael Correa en México y aseguró una alianza regional contra el narcotráfico: “una verdadera alianza antinarcotráfico”.

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Rafael Correa - EFE
Gustavo Petro y Rafael Correa - EFE
Correa, además, permanece fuera de Ecuador y tiene una sentencia de ocho años de prisión por cohecho, según reportes recientes sobre su situación judicial.

El expresidente colombiano Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, en el marco de su agenda en México. Petro aseguró que la reunión busca ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano y promover una “verdadera alianza antinarcotráfico”.

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A través de su cuenta de X, Petro publicó este martes una fotografía junto a Correa. En el espacio digital señaló que el objetivo del encuentro es avanzar en una propuesta regional contra el narcotráfico que, según planteó, esté sustentada en la justicia social, el fortalecimiento de la democracia y una mayor articulación entre sectores progresistas de América Latina.

La reunión se produce en un momento de tensión entre Petro y Ecuador, particularmente por las diferencias que durante 2026 mantuvieron los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa en torno a la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. Cabe aclarar que esta visión cambió con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder.

Durante los primeros meses del año, Ecuador cuestionó las acciones de Colombia frente al crimen organizado en la frontera común y llegó a imponer medidas arancelarias a productos colombianos, bajo el argumento de que el país vecino debía fortalecer la cooperación contra el narcotráfico. La disputa escaló hasta convertirse en una crisis comercial entre ambos países.

Sin embargo, la cooperación en seguridad entre los dos países también ha registrado resultados. En abril, autoridades de Colombia y Ecuador reportaron la incautación de 900 kilos de cocaína, además de otros insumos relacionados con la producción de drogas, en una operación desarrollada en la zona fronteriza.

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El encuentro entre Petro y Correa también tiene una dimensión política. El expresidente ecuatoriano, quien gobernó entre 2007 y 2017, mantiene una posición crítica frente al Gobierno de Daniel Noboa y ha respaldado públicamente a Petro. Correa, además, permanece fuera de Ecuador y tiene una sentencia de ocho años de prisión por cohecho, según reportes recientes sobre su situación judicial.

Por ahora, Petro no entregó detalles sobre posibles acuerdos concretos derivados de la reunión ni informó sobre nuevos mecanismos de cooperación. Su mensaje se concentró en la propuesta de construir una alianza regional contra el narcotráfico vinculada a la justicia social, la democracia y la articulación del progresismo latinoamericano.

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