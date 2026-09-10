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Fiscalía chilena inició juicio por crimen de exmilitar Ronald Ojeda; Diosdado Cabello, implicado

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La justicia chilena dio inicio al primer juicio oral contra los responsables del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, en un caso que ha expuesto la persecución transnacional contra disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, el Ministerio Público de Chile acusó formalmente a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y considerado el número dos del régimen, como el autor intelectual del crimen de Ojeda.

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