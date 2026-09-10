Diosdado Cabello
Programa: El Informativo
Fiscalía chilena inició juicio por crimen de exmilitar Ronald Ojeda; Diosdado Cabello, implicado
La justicia chilena dio inicio al primer juicio oral contra los responsables del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, en un caso que ha expuesto la persecución transnacional contra disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, el Ministerio Público de Chile acusó formalmente a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y considerado el número dos del régimen, como el autor intelectual del crimen de Ojeda.