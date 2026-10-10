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Sábado, 10 de octubre de 2026
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Disidencias de las FARC

Cayó alias 'María José', presunta cabecilla de las disidencias de las FARC y señalada del reclutamiento de menores: así operaba

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Los investigadores, que le seguían la pista desde hace varios meses, resaltaron que la mujer utilizó las plataformas digitales con el fin de contactarlos.

El 9 de octubre, la Policía de Colombia, en coordinación con la Fiscalía, capturó por orden judicial a alias 'María José'.

Durante varios meses, esta mujer utilizó las redes sociales para reclutar a menores de edad, según la Policía Nacional y la Fiscalía General. La mujer fue identificada y tenía nexos directos con las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco.

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Los investigadores, que le seguían la pista desde hace varios meses, resaltaron que la mujer utilizó las plataformas digitales con el fin de contactarlos y convencerlos de sumarse a las filas del grupo subversivo.

Cabe resaltar que uno de los hechos más detallados se presentó en diciembre de 2025, cuando se logró el reclutamiento de un menor de edad que murió en medio de los combates en la zona rural de San José del Guaviare.

El cruce de información permitió conocer que la mujer tenía un amplio prontuario criminal y era parte clave de la estructura criminal Armando Ríos, que realizó constantes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil.

Asimismo, se hace énfasis en que esta mujer habría estado detrás del ataque con una motocicleta cargada de explosivos, que fue ubicada el 4 de julio de 2025 en las inmediaciones de la estación de Policía en el municipio de Calamar, Guaviare.

En la acción criminal, tres civiles y cuatro militares resultaron gravemente heridos.

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Del mismo modo, cuatro meses después, volvió a aparecer realizando la instalación de pancartas y propaganda alusiva a las disidencias de las FARC en el parque central de Calamar. Esta situación generó temor y zozobra entre los habitantes del municipio.

Pocos días después, según la investigación, fue la encargada de adecuar una lancha con tres rampas de lanzamiento. Estos elementos iban a ser utilizados para atacar las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva, en Calamar.

En el mismo sentido, su actuar delictivo continuó con la instalación de cilindros bomba que iban a ser utilizados para atacar instalaciones militares. La investigación señaló que estos artefactos estaban cargados con el explosivo TNT.

Con estos informes de inteligencia, un fiscal formuló cargos por reclutamiento ilícito, terrorismo y concierto para delinquir.

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