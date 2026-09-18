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Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra: tenía una condena vigente de 56 años de prisión

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra - Captura de pantalla de Policía X
Cayó en Medellín alias ‘Copete’, señalado segundo cabecilla del grupo criminal La Sierra - Captura de pantalla de Policía X
Según las autoridades, el hombre registra una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años al interior de esta organización.

En la comuna 8 de Medellín fue capturado alias ‘Copete’, señalado como segundo cabecilla del componente armado del grupo delincuencial organizado La Sierra, responsable de varios homicidios.

El procedimiento se realizó en Villa Hermosa, en un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, en cumplimiento de una decisión judicial.

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Cabe resaltar que alias ‘Copete’ tiene una condena vigente de 56 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego. Además, registra antecedentes judiciales por concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Asimismo, las investigaciones lo señalan de haber participado en el homicidio de un patrullero de la Policía y de un líder ambientalista, ocurrido en 2021 en el corregimiento de Santa Elena.

Del mismo modo, según las autoridades, el hombre registra una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años al interior de esta organización.

Ya había escalado posiciones dentro de esta estructura criminal hasta convertirse en uno de sus principales hombres armados. Ya fue capturado en el barrio La Sierra de la Comuna 8”, detalló el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

Esta detención se suma a las recientes afectaciones al componente de mando de La Sierra, entre ellas, las capturas de alias ‘Huelillo’ y alias ‘La Chucha’.

Según las autoridades, estos procedimientos han permitido avanzar en la ubicación y judicialización de integrantes con capacidad de dirección y articulación dentro de la organización criminal.

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Debido a esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta de X y afirmó que desde la Alcaldía se sigue trabajando para capturar a quienes atenten contra la seguridad de las personas.

Seguimos trabajando para capturar y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la gente”, afirmó.

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