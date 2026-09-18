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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anunció duro golpe al ELN y las Farc: “Los estamos ubicando, persiguiendo y capturando”

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció duró golpe al ELN y las Farc - EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció duró golpe al ELN y las Farc - EFE
Según el mandatario, uno de los cabecillas de las milicias urbanas del grupo narcoterrorista Jaime Martínez y hombre de confianza de alias “Jairito” fue capturado.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este jueves 18 de septiembre sobre dos operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales en Norte de Santander y Cauca.

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De acuerdo con el mandatario, en Ocaña, Norte de Santander, el Ejército Nacional capturó por orden judicial a cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. El anuncio fue presentado como parte de las operaciones que adelantan las autoridades para afectar las estructuras de esa organización en la región.

Cabe resaltar que este resultado se conoce luego de una serie de operaciones contra el ELN en Norte de Santander. A comienzos de septiembre, la Policía capturó en Ocaña a alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, señalado por las autoridades de pertenecer al Frente Camilo Torres Restrepo y de tener funciones como francotirador. Según la información entregada por el Gobierno, el hombre era investigado por su presunta participación en acciones armadas contra la Fuerza Pública.

La situación de seguridad en Ocaña también ha estado marcada por el ataque ocurrido el pasado 4 de septiembre contra el Cantón Militar El Trapiche. De acuerdo con el Ejército, aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos impactaron la instalación militar y posteriormente se produjo un combate en el perímetro. El hecho dejó tres militares muertos y varios uniformados heridos.

El segundo resultado mencionado por De la Espriella corresponde al corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, donde, según el mandatario, la DIJIN y el Ejército capturaron a alias ‘Correa’, señalado como cabecilla de las milicias urbanas de la estructura Jaime Martínez.

De acuerdo con la información publicada por el presidente, el capturado estaría relacionado con labores de inteligencia contra la Fuerza Pública y con la coordinación de la instalación de explosivos. También se le atribuye participación en cinco atentados registrados en Jamundí el 10 de junio de 2025.

Ese día, Cali, Jamundí y varios municipios del Cauca fueron escenario de una serie de ataques con explosivos y hostigamientos. La Fiscalía abrió investigaciones para establecer los responsables y señaló inicialmente que varias de estas acciones estarían relacionadas con estructuras de las disidencias de las FARC.

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Las autoridades han mantenido desde entonces operaciones contra la estructura Jaime Martínez. En marzo de 2026, la Policía capturó en Jamundí a alias ‘Lerma’, señalado como integrante de su aparato logístico y relacionado, según la investigación, con ataques mediante drones y explosivos contra la Fuerza Pública. Un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En junio, además, la Policía reportó la captura de dos presuntos integrantes de esa estructura, investigados por el atentado contra el Cantón Militar Pichincha, en Cali. Durante los procedimientos fueron incautados explosivos, elementos de comunicación y prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Finalmente, los nuevos resultados se producen en medio de una ofensiva sostenida de las autoridades contra las organizaciones armadas que operan en el suroccidente y nororiente del país. En el caso de Ocaña, las operaciones se concentran especialmente en estructuras vinculadas al ELN, mientras que en el Cauca y el Valle del Cauca la Fuerza Pública mantiene acciones contra diferentes estructuras de las disidencias.

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