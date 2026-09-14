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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Rocky

‘Yo soy Rocky’: la inspiradora historia sobre cómo Sylvester Stallone peleó por su papel estrella conquista el Festival de Toronto

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors-Foto: EFE
El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors-Foto: EFE
La cinta narra la dura batalla que libró un joven y desconocido Stallone antes de 1976 para conservar el papel principal de su guion.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el estreno mundial del largometraje “I Play Rocky” (titulado Yo soy Rocky en español) provocó una prolongada ovación de pie por parte del público, que al ritmo de vítores de “¡Rocky!” celebró la emotiva reconstrucción de los inicios de Sylvester Stallone en la industria cinematográfica.

La producción, bajo la dirección del ganador del Óscar Peter Farrelly (Green Book), rescata la historia real de superación del actor previo a 1976.

Sumido en la pobreza extrema al punto de verse obligado a vender a su perro por no poder alimentarlo, Stallone escribió el guion del legendario boxeador y rechazó lucrativas ofertas financieras de los estudios cinematográficos, manteniéndose firme en la condición innegociable de ser él mismo quien protagonizará la cinta.

El cineasta Peter Farrelly reveló que el proyecto contó con el respaldo total del veterano actor: “Dije desde el comienzo que no haría la película a menos que Sylvester Stallone la aprobara. Él leyó el guion, dijo 'adelante', y al ver la película quedó muy feliz”.

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Farrelly añadió que el film busca transmitir la misma premisa que la obra original: “Sé fuerte, te van a golpear, pero si tienes integridad, al final saldrás victorioso”.

El reto de encarnar a la estrella de Hollywood recayó en el actor de 27 años Anthony Ippolito, cuyo notable parecido físico y destacada audición convencieron a la dirección.

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“I Play Rocky” llegará a las salas de cine el próximo mes de noviembre, recordando el hito de una producción austera que terminó convirtiéndose en el éxito de taquilla más grande de 1976 y ganadora del Óscar a Mejor Película.

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