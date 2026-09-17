"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!": Abelardo de la Espriella a propuesta que busca abultada reducción del presupuesto de la JEP

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que públicamente expuso su respaldo a una iniciativa que busca reducir para 2027 el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De la Espriella dejó ver su posición frente a la JEP tras reaccionar a un mensaje del senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, en el que afirmó que propuso trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP a la Rama Judicial dentro del Presupuesto General de la Nación 2027.

“Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la nación 2027 en el sector justicia”, indicó Gómez.

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El senador afirmó que el cambio del presupuesto se justifica ante lo que consideró unos “desastrosos resultados” de la JEP.

“Es la jurisdicción de la impunidad, Mientras tano la justicia de los demás ciudadanos colombianos sufre porque ha quedado rezagada en su crecimiento.

Ante la exposición del senador Gómez, el presidente De la Espriella fue enfático. “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, escribió el mandatario de los colombianos.

La iniciativa, según precisó el senador Gómez, busca financiar más jueces y despachos para atender un aparente rezago de cerca de 2,2 millones de procesos pendientes de decisión.