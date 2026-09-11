Lady Gaga da a luz a su primer hijo con Michael Polansky: esto es lo que se sabe

La superestrella del pop Lady Gaga dio la bienvenida a su primer hijo con su prometido Michael Polansky, según informaron medios estadounidenses el viernes.

La cantante de "Bad Romance", de 40 años y cuyo nombre real es Stefani Germanotta, comenzó a salir con Polansky en 2020 y se comprometió con el empresario en 2024.

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Una fuente confirmó la noticia del nacimiento del niño a Page Six y People, pero no se dispuso de inmediato de más detalles sobre el bebé, incluyendo su nombre, sexo o fecha de nacimiento.

La música, a quien sus fans llaman cariñosamente "Mother Monster", ha hablado en los últimos años sobre su deseo de tener un hijo.

En abril finalizó su gira mundial más reciente, el Mayhem Ball, y su último álbum, "Mayhem", obtuvo múltiples nominaciones a los premios Grammy, ganando el galardón al "Mejor Álbum Vocal Pop" a principios de este año.