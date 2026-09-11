NTN24
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Lady Gaga

Lady Gaga da a luz a su primer hijo con Michael Polansky: esto es lo que se sabe

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lady Gaga será la nueva Harley Quinn en la secuela del ‘Joker’
Lady Gaga | Foto: EFE
Una fuente confirmó la noticia del nacimiento del niño a los medios Page Six y People.

La superestrella del pop Lady Gaga dio la bienvenida a su primer hijo con su prometido Michael Polansky, según informaron medios estadounidenses el viernes.

La cantante de "Bad Romance", de 40 años y cuyo nombre real es Stefani Germanotta, comenzó a salir con Polansky en 2020 y se comprometió con el empresario en 2024.

o

Una fuente confirmó la noticia del nacimiento del niño a Page Six y People, pero no se dispuso de inmediato de más detalles sobre el bebé, incluyendo su nombre, sexo o fecha de nacimiento.

La música, a quien sus fans llaman cariñosamente "Mother Monster", ha hablado en los últimos años sobre su deseo de tener un hijo.

o

En abril finalizó su gira mundial más reciente, el Mayhem Ball, y su último álbum, "Mayhem", obtuvo múltiples nominaciones a los premios Grammy, ganando el galardón al "Mejor Álbum Vocal Pop" a principios de este año.

Temas relacionados:

Lady Gaga

Hijo

Nacimiento

Empresarios

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ataques con enjambres de drones: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Aseguran que para Marco Rubio "una foto con Delcy Rodríguez no es positiva" por su posible interés en la presidencia de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Lo merece? Exilio venezolano cuestiona los beneficios que pidió Cilia Flores a la justicia de EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Entretenimiento

Ver más
Arte de 'Terminator' - Foto EFE
Cine

Una de las legendarias entregas de 'Terminator' se reestrenará por primera vez en 3D en salas de cine de Colombia con motivo de su nuevo aniversario

Fátima Bosch - AFP
Fátima Bosch

Miss Universo 2025 se pronuncia tras posible orden de arresto en su contra por difamación: “No me arrepiento”

Cantante español Alejandro Sanz | Foto: EFE
Alejandro Sanz

Stephanie Cayo rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo tras inesperada fotografía con Alejandro Sanz

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Fenómeno de El Niño

País latinoamericano declara "estado de emergencia" por el fenómeno de El Niño

Javier Milei, presidente de Argentina - EFE
Argentina

Milei anunció medidas frente a las islas Malvinas luego de que Trump anunciara que EE. UU. revisa su posición frente al territorio

Una persona practicando fútbol playa / Venezuela vs. Argentina en el Sudamericano Sub-20 de Fútbol Playa - Fotos: Pexels / X
Conmebol

La Vinotinto sigue imparable en el Sudamericano Sub-20 de Fútbol Playa: goleó 3-0 a Argentina con 'chilena' incluida

José Daniel Ferrer/ Donald Trump - Fotos AFP
José Daniel Ferrer

"La Administración Trump sabe que para el caso de Cuba la fuerza es necesaria": José Daniel Ferrer

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Banco Mundial

Banco Mundial entregó 200 millones de dólares en ayuda a Colombia tras el devastador terremoto

Jugadores del PSG | Foto: EFE
Grandes Ligas

Fútbol europeo regresa tras el Mundial: Inglaterra, Francia e Italia son las primeras en abrir sus nuevas temporadas

Laura Sarabia - EFE
Laura Sarabia

Laura Sarabia tendrá que enfrentar a la justicia por el escándalo de su niñera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023