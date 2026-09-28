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"Que la criminalidad tenga todo el peso de la ley y de la Fuerza Pública detrás": Camilo Rubiano sobre acciones en Colombia

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Camilo Rubiano, excónsul de Colombia en Miami, analizó en NTN24 la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella sobre casos de corrupción a cambio de beneficios. Además, se refirió a la gestión del mandatario en estos pocos días de gobierno. “Este modelo que está proponiendo el presidente Abelardo de la Espriella puede traer varios beneficios para que la justicia se aplique rápidamente porque uno de los problemas que hemos visto es que estos casos de corrupción salen a la palestra, pero pocas condenas se dan de manera efectiva y los bandidos según robando el erario de los colombianos”, comentó. En cuanto la gestión de mano dura de De la Espriella contra la criminalidad, Rubiano señaló: “La ley se está aplicando de manera fuerte para que la criminalidad tenga todo el peso de la ley y todo el peso de la Fuerza Pública detrás, por los resultados que hemos visto”.

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