"Diosdado Cabello es un criminal inescrupuloso y tiene que ser entregado": desde Congreso de Estados Unidos piden extradición

El congresista republicano Carlos Giménez aseguró mediante un mensaje publicado en sus redes sociales que Diosdado Cabello, ficha clave del régimen en Venezuela, tiene que se extraditado.

“Diosdado Cabello es un criminal inescrupuloso y tiene que ser entregado los antes posible. Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos su extradición lo antes posible para que enfrente las consecuencias de sus crímenes de lesa humanidad”, afirmó el congresista.

El republicano se pronunció días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara en NTN24 que la valoración que tiene sobre el Cartel de los Soles, tras la captura de Nicolás Maduro y pese a la reciente certificación del país en la lucha antidrogas, no ha cambiado.

En ese sentido, indicó que las ofertas de recompensas por los integrantes del Cartel de los Soles, como lo es Diosdado Cabello, siguen vigentes.

Por el número dos del régimen venezolano, cabe resaltar, hay vigente una recompensa de 25 millones de dólares.

“Nuestra valoración sobre el Cartel de los Soles no ha cambiado y las ofertas de recompensa siguen vigentes”, afirmó el Departamento.

La dependencia del Gobierno norteamericano indicó que “mantiene su compromiso de avanzar en el plan de tres fases para la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la reconciliación política, y la transición democrática”.

“Tras la remoción del narcoterrorista Nicolás Maduro, hemos visto una cooperación real por parte del gobierno interino de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico”, precisó.

En ese sentido, indicó que esa colaboración fue clave para que el presidente Donald Trump certificara a Venezuela en la lucha antidrogas la semana pasada.