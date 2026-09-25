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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Brasil

País latinoamericano prohíbe las apuestas deportivas y equipos de fútbol rechazan la medida

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
La Confederación Brasileña de Fútbol recibe unos 14 millones de dólares anuales por la aparición de una casa de apuestas en el nombre de las competiciones.

A nueve días de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió las apuestas deportivas en línea, provocando gran polémica en el país.

Lula, que va a los comicios generales frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas, hizo oficial el anuncio este viernes.

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El gobierno de Lula asegura que las apuestas, además de ser una de las principales fuentes de financiamiento del poderoso fútbol brasileño, son también causa del endeudamiento récord de las familias.

"A partir de esta fecha no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas en el país", afirmó el viernes el ministro de Economía, Dario Durigan, en un acto en Sao Paulo junto al presidente Lula.

Una mayoría de los electores las rechaza y el presidente Lula las ha calificado de "enfermedad".

Según el Gobierno, se ha intentado regular el sector, pero que se ha convertido en un problema de salud pública, con más de 60.000 millones de reales (11.000 millones de dólares) que pasan de las familias a las casas de apuestas.

"Esto causa angustia y vergüenza. Hay gente que incluso se ha quitado la vida por ello", dijo Durigan.

En contraste, varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, han advertido contra la iniciativa por el impacto en sus finanzas.

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"No se puede crear una norma, conseguir que las empresas e instituciones se comprometan basándose en ella y, de la noche a la mañana, cambiar todo el marco regulatorio", dijo el Flamengo antes de la publicación de la medida.

Brasil tiene la liga de fútbol más poderosa de América y sus representantes han ganado las últimas siete Copas Libertadores, la principal competición de clubes del continente.

Según expertos, los equipos brasileños se han fortalecido en buena medida gracias a los patrocinios directos e indirectos de las casas de apuestas.

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Ejemplo de esto es la casa de apuestas Betano, que es patrocinador oficial y principal del Brasileirão y de la Copa de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol recibe unos 14 millones de dólares anuales por la aparición de la marca en el nombre de las competiciones.

Bolsonaro, por su parte, se manifestó en contra de la prohibición de las apuestas deportivas, a las que diferenció de los casinos en línea porque sobre ellas opera "alguna forma de control".

Para el hijo de Jair Bolsonaro, el presidente está "desesperado" e intenta "engañar al pueblo".

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