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Martes, 06 de octubre de 2026
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Cárcel

Cayó una paloma traficante con la que pretendían ingresar elementos a una cárcel en Santander: video evidenció lo que cargaba en su cuerpo

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Cayó paloma traficante - Captura de pantalla de Inpec
Cayó paloma traficante - Captura de pantalla de Inpec
Los guardianes que identificaron a la paloma grabaron un video mientras, curiosamente, requisaron al animal y descubrieron el método para convertir al ave en una traficante.

Un hecho insólito quedó en evidencia en una “captura” que adelantó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) en los tejados de la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander: una paloma mensajera con mercancía prohibida.

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El ave, previamente entrenada, tenía una dirección determinada en un patio de este centro de reclusión, donde la esperaban algunos privados de la libertad. El animal tenía un arnés atado a sus alas, como una especie de maleta, y en su lomo llevaba una carga envuelta en plástico vinipel, que correspondía a cables para cargadores de celular.

Los guardianes que identificaron a la paloma grabaron un video mientras, curiosamente, requisaron al animal y descubrieron el método para convertir al ave en una traficante.

Cabe resaltar que, aunque parezca insólita la manera en que una paloma es convertida en traficante, no es la primera vez que el Inpec se encuentra con situaciones semejantes. En otras oportunidades, los guardianes, en distintas cárceles, han identificado el vuelo extraño de estos animales por los alrededores y sobre los patios de las cárceles.

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Además, resulta común ver en los patios de estas cárceles a los privados de la libertad alimentar a las palomas.

Lo curioso es que el Inpec no tiene celdas ni procedimientos luego de identificar y capturar a las palomas que se cuelan en el aire para llegar hasta los patios de las cárceles. Luego de hacer el video y registrar la particular escena, lo único que pueden hacer los guardianes es dejar al animal en libertad, con la seguridad de que regresará.

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