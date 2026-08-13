Cementerio de Pereira registra colapso de galerías con 16 cuerpos expuestos tras terremoto en Colombia

Las consecuencias del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúan manifestándose en diferentes sectores del país.

En Pereira, el cementerio San Camilo sufrió daños estructurales considerables que derivaron en el derrumbe de varias galerías funerarias, dejando al descubierto aproximadamente 16 cuerpos y restos humanos que permanecían en las bóvedas.

Diego Grajales, responsable de la dirección del camposanto, detalló en declaraciones a La FM la magnitud de los daños.

"A raíz del terremoto del día lunes sufrimos la caída de las galerías dentro del cementerio", expresó el funcionario al describir el incidente que afectó las instalaciones.

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El derrumbe de estas estructuras generó una situación que plantea riesgos sanitarios importantes. Grajales advirtió sobre las implicaciones del suceso: "Estamos expuestos de pronto a una cuestión de salubridad pública". La exposición de restos humanos y las condiciones derivadas del colapso han motivado la intervención de diferentes entidades.

Al lugar han llegado organismos especializados, entre ellos la DIGER, el cuerpo de Bomberos y personal del área de Infraestructura, quienes realizan evaluaciones para determinar las acciones a seguir. Sin embargo, el inicio de las labores de remoción y manejo de los cuerpos depende de las instrucciones de la Alcaldía de Pereira.

Mientras se establece el protocolo oficial, el cementerio ha implementado medidas provisionales para controlar la situación. Se ha aplicado cal sobre los cuerpos expuestos con el objetivo de reducir los olores.

Grajales señaló que, durante los días posteriores al colapso, las condiciones en el área afectada dificultaban la permanencia en el lugar, por lo que continúan con aplicaciones periódicas de esta sustancia.

La situación ha generado preocupación entre familiares de personas cuyos restos podrían estar en las galerías afectadas.

"Tenemos todo el listado completo", aseguró Grajales, explicando que cada ingreso al cementerio cuenta con licencia de inhumación y registro de defunción, documentación que permite llevar registros precisos en los libros del cementerio.

Las autoridades municipales y la administración del cementerio trabajan coordinadamente para establecer los procedimientos que permitan atender esta emergencia, considerando tanto los aspectos de salud pública como el respeto a los difuntos y sus familias.