¿La final de un Mundial o el Super Bowl? El histórico y millonario show que revolucionará el MetLife Stadium

Lo que ocurrirá este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York cambiara el futbol para siempre, la FIFA no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que ha decidido transformar el partido más importante del planeta en un show de entretenimiento sin precedentes en la historia del deporte tomando como referencia el Super Bowl.

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El último invitado de honor

La gran sorpresa de última hora es que Post Malone, un artista de Nueva York, será el encargado de cerrar el evento. La FIFA confirmó oficialmente que él encabezará la ceremonia de clausura.

Se une a una lista de celebridades muy destacadas. Entre ellas se encuentran Tom Cruise, el actor; Robbie Williams y Laura Pausini, los cantantes; Nicole Scherzinger, e IShowSpeed, el fenómeno de las redes.



​Jennifer Hudson cantará el himno de Estados Unidos antes del partido. Ella es una artista muy respetada que ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La polémica: Un entretiempo que rompe las reglas

El partido más importante del torneo de fútbol cambiará por completo durante el descanso. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el intermedio será más largo de lo habitual.

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El motivo es un concierto con muchos artistas famosos. Estarán presentes cantantes de todo el mundo.

Shakira de Colombia y Gustavo Dudamel de Venezuela serán los encargados de abrir el concierto con su gran talento.

También estarán Madonna, Coldplay y Justin Bieber. Todos son muy conocidos en todo el mundo.

Además, actuarán BTS de Corea del Sur, Burna Boy, un cantante muy famoso en África, y un coro de niños llamado PS22.

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La final de este domingo no solo se decidirá en el campo de fútbol. Habrá un gran concierto de música donde se mezclarán la música y el cine. Será un momento histórico que cambiará la forma en que se viven los partidos de fútbol.